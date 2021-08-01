أمانة جدة تباشر تطبيق اشتراط التحصين لدخول المباني والبلديات التابعة

الرياض - محمد عبدالله - بدأت أمانة محافظة جدة اعتبارًا من اليوم الأحد، في تنفيذ اشتراط التحصين وإبراز تطبيق "توكلنا" كمحصن أو محصن جرعة أولى أو محصن متعافٍ لدخول مباني الأمانة والبلديات والمراكز التجارية والمولات ومحلات تجارة الجملة والتجزئة وأسواق النفع العام والمطاعم والمقاهي وكافة الأنشطة التجارية وفق آلية تنظيمية تتضمن تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة.

وأوضح مدير إدارة الاتصال المؤسسي والإعلام والمتحدث الرسمي محمد البقمي أنه وفقًا لما رفعته الجهات المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ولغرض الحفاظ على الصحة العامة باشتراط التحصين المعتمد من وزارة الصحة ابتداءً من اليوم، تباشر الأمانة ممثلة في البلديات الفرعية والمحافظات في تنقيذ إلزامية التحصين لدخول المراكز التجارية والمولات ومحلات تجارة الجملة والتجزئة وأسواق النفع العام والمطاعم والمقاهي ومحلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية.

وأشار البقمي إلى أن أمانة جدة اعتمدت آلية تنظيمية لدخول المباني والبلديات التابعة للموظفين والموظفات والمراجعين وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للموارد البشرية والإدارة العامة للأمن والسلامة تتضمن نقاط فرز للمبنى الرئيسي والبلديات الفرعية مع تطبيق مبادئ السلامة المهنية من خلال تعقيم المباني من الخارج والداخل، والمرونة في تقسيم ساعات دخول الموظفين بحيث تم تحديد ٣ فترات لكل مجموعة من الطوابق لتحقيق التباعد الاجتماعي وتلافي الازدحام في الدخول والخروج.