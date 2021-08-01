اليوم.. بدء السماح لشركات الأدوية بطباعة الأسعار على المستحضرات اختياريًا

الرياض - محمد عبدالله - تبدأ الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأحد، السماح لوكلاء وشركات ومصانع الأدوية والمستحضرات الصيدلية بطباعة الأسعار ورقم التسجيل على المستحضرات الصيدلية والعشبية اختياريًا وليس إلزاميًا، وفق «الإخبارية».

كانت الهيئة أكدت في وقت سابق، أنه اعتبارًا من اليوم ستكون عملية طباعة السعر ورقم التسجيل على عبوات المستحضرات الصيدلانية والعشبية اختيارية وليست إلزامية، على أن تتم إضافة باركود متضمن السعر الفعلي وكافة معلومات التسجيل الخاصة بها، سعيًّا منها لمواكبة المستجدات في مجال الخدمات التي تقدمها لضمان توافر الدواء والتأكد من سلامته وفعاليته وتتبعه.

كانت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أوضحت أنَّ أسعار الأدوية مازالت محددة من قبل الهيئة ولا صحة لإلغاء تسعيرها، وأنه يمكن التعرف على السعر المحدد من الهيئة من خلال باركود «ثنائي الأبعاد» تتم قراءته عبر تطبيق طمني التابع للهيئة بدلاً من وجود السعر «كتابةً» من ضمن تصميم العبوة الواردة للصيدليات من قبل المصانع حيث إنَّ الهدف من عدم وجود السعر «كتابةً» ضمن تصميم العبوة هو مرونة التعديل والتحديث على السعر في «الباركود» مع انخفاض الأسعار الذي يطرأ على المستحضرات الصيدلانية مع مرور الوقت ، وهو ما يصعب تعديله أو تحديثه على تصميم العبوة بشكل مستمر.

اقرأ أيضًا:

بعد إضافة الباركود.. التسعيرة اختيارية على المستحضرات الصيدلانية