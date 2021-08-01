الحصيني: أجواء حارة وسحب ممطرة على 4 مناطق خلال ساعات

الرياض - محمد عبدالله - توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن تكون أجواء اليوم الأحد حارة نهارًا وتميل للحرارة في أول الليل وتميل للاعتدال فجرًا على معظم المناطق.

كما توقع الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، ظهور بعض السحب التي يكون بعضها ممطرا على أجزاء من مناطق مكة والباحة وعسير وجازان وعمان واليمن، فضلًا عن هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية مثيرة للغبار بين مناطق المدينة ومكة والرياض ونجران.

كان المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة طقس اليوم توقع هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، نجران، مكة المكرمة، والمدينة المنورة). ورياح نشطة على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية تمتد حتى منطقة نجران وأجزاء من منطقة الرياض.

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