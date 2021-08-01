اليوم.. مؤتمر صحفي لـ 3 وزارات بشأن مستجدات كورونا

الرياض - محمد عبدالله - يُعقد اليوم الأحد، المؤتمر الصحفي بشأن مستجدات فيروس كورونا، لتناول المؤشرات الوبائية ومستجدات اللقاح.

يأتي ذلك بحضور المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، والمتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب والمتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبد الرحمن الحسين.

ويتناول «العبد العالي» خلال المؤتمر مستجدات اللقاح وأبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا بخصوص فيروس كورونا والإحصائيات والخدمات الصحية، فيما يتطرّق المتحدث الأمني لوزارة الداخلية إلى التحديثات الأمنية وإحصائية بعدد مخالفة الإجراءات الاحترازية.

من جانبه يتناول المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، اشتراط التحصين لدخول المنشآت، فضلًا عن متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

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