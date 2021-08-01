3 تنبيهات من «الوطني للأرصاد» برياح نشطة على مكة والمدينة

الرياض - محمد عبدالله - أصدر المركز الوطني للأرصاد عدّة تنبيهات بشأن حالة الطقس اليوم الأحد، محذرًا من رياحٍ نشطةٍ في بعض محافظات ومدن منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وجاء التنبيه الأول بمنطقة المدينة المنورة، وتضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًّا في مدى الرؤية، على محافظتي الحناكية والمهد. وتبدأ الحالة الجوية من الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة السابعة مساء.

أمَّا التنبيه الثاني، فكان بخصوص منطقة مكة المكرمة، وتضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على الجموم وبحرة وخليص. وتبدأ الحالة الجوية من الساعة الثامنة و20 دقيقة صباحًا وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء.

وأورد المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا ثالثًا، بخصوص محافظة جدّة في مكة المكرمة، وتضمن رياحًا نشطة على المحافظة, تشمل تأثيراتها المصاحبة ارتفاعًا للأمواج. وتبدأ الحالة الجوية من الساعة الثامنة و20 دقيقة صباحًا وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء.