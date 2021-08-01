بالفيديو.. جامعة أم القرى تكشف آلية حضور الطلاب والأساتذة المصابين بكورونا

الرياض - محمد عبدالله - قال الدكتور عامر الزائدي، وكيل الشؤون التعليمية بجامعة أم القرى، إنّه سيكون هناك مدرّس بديل في حالات وجود إصابات بكورونا؛ بينما الطالب المصاب سيحضر المحاضرة عن بُعد، جاء ذلك مع إعلانها الأخير حول كون الدراسة حضوريًّا للعام الدراسي المقبل.

وأضاف الزائدي خلال حلوله ضيفًا على قناة «الإخبارية» أنَّ نسبة تحصين منسوبي جامعة أم القرى بلغت 94%؛ مؤكدةً أن الدراسة حضوريًّا، ولن يُقبل أي أعذار لغير المحصنين.

ولفت وكيل الشؤون التعليمية بجامعة أم القرى إلى أنَّ هناك خطة عند إصابة الطالب أو عضو هيئة التدريس بفيروس كورونا؛ حيث سيكون هناك مدرس بديل في حالات وجود إصابات بكورونا، والطالب المصاب سيحضر المحاضرة عن بُعد.

وكانت أوضحت جامعة أم القرى أنّ قرارها بعودة الدراسة حضوريًا جاء بناء على البيان الصادر عن وزارة التعليم بتاريخ 13/10/1442هـ، استنادًا للأمر السامي القاضي بعودة الدراسة حضوريًّا في مؤسسات التعليم العام والجامعي والتدريب التقني للعام الدراسي المقبل 1443هـ.

وشدّدت جامعة أم القرى على زائريها ومنسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة بأهمية إبراز تطبيق توكلنا عند بوابات الدخول إلى مقار الجامعة للتأكد من حالة التحصين.

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