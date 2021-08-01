مركزي جازان يطلق خدمة إرسال شهادات الشكر إلكترونيًا للمتبرع بالدم

الرياض - محمد عبدالله - أطلق قسم المختبر وبنك الدم بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان خدمة إرسال شهادات الشكر إلكترونيًا للمتبرع بالدم عبر البريد الإلكتروني للمتبرعين بالدم.

وتأتي هذه الخدمة تزامنًا مع التطور التقني الذي تشهده وزارة الصحة في جميع برامجها ومنصاتها الإلكترونية.

وتهدف هذه الخدمة لإنهاء وقت انتظار المتبرع بعد قيامه بالتبرع بالدم للحصول على شهادة إثبات للمتبرع، وكذلك لحفظ معلومات التبرع إلكترونيًا للعودة إليها عند الحاجة أو عند طلب ذلك من قبل المتبرع.

ويسعد مركز التبرع بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان باستقبال المتبرعين من الساعة 8:00ص وحتى 3:00م، بالإضافة إلى العربة المخصصة للتبرع المتواجدة بالكورنيش الشمالي بمدينة جيزان من الساعة 5:00م وحتى 10:00م.