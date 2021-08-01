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أمطار رعدية على بعض محافظات نجران حتى العاشرة مساءً

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الرياض - محمد عبدالله - نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وخباش، ويدمة.

وبيَّن المركز أنَّ الحالة الجوية على هذه المحافظات تستمر حتى الساعة الـ 10مساءً.

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بخصوص محافظة شرورة، تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على المحافظة.

وبيَّن مركز الأرصاد أن الحالة الجوية تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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