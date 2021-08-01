جامعة جدة تحدد شروط تسكين الطلاب في الكليات وتوضح الحالات الاستثنائية

الرياض - محمد عبدالله - حدَّدت جامعة جدة شروط تسكين الطلاب في فروع كليات الجامعة، موضحة الحالات الاستثنائية.

وأوضحت جامعة جدة عبر موقعها الإلكتروني أنَّ شروط تسكين الطلاب في كليات الجامعة تتمثل في اجتياز كامل المقررات بنجاح خلال السنة التحضيرية خلال 3 فصول دراسية كحدٍّ أقصى.

وألا يقل المعدل التراكمي عن «3 من 5» للدخول في المفاضلة وتحقيق معايير الكليات، وفقًا لجامعة جدة.

وأوضحت جامعة جدة أنّه يستثنى من هذه الشروط، الطالب المتعثر في مقرر واحد من مقررات السنة التحضيرية على أن لا يكون هذا المقرر اللغة الإنجليزية فيتم تسكينه بكلية الدراسات التطبيقية على أن يتم اجتياز المادة المتعثر بها خلال فصليين دراسيين.

وكذلك يستثنى الطالب المجتاز للسنة التحضيرية بمعدل أقل من «3» وأعلى من «1.90» فيتم تسكينه بكلية الدراسات التطبيقية لمنحه فرصة لرفع معدله الدراسي بدراسة المقررات التالية: «الثقافة الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة، وكفايات لغوية» خلال فصل دراسي واحد وفي حال عدم رفع معدله التراكمي يتم طيّ قيده، وفقًا لجامعة جدة.

وكانت جامعة جدة أعلنت عن إتاحة التسكين المباشر لجميع كليات الجامعة بناء على نتائج مفاضلة موزونة للقبول بجامعة جدة.

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