طقس الأحد.. أمطار رعدية وزحات بَرَد على 6 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم الأحد هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البَرد ورياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة). ورياح نشطة على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية و الجنوبية الغربية تمتد حتى منطقة نجران وأجزاء من منطقة الرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-32 كم/ساعة. وجنوبية غربية الى غربية على الجزءين الجنوبي والاوسط بسرعة 15-45/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف المتر على الجزءين الجنوبي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج تصل الى مائج على الجزءين الجنوبي والاوسط .

وذكر التقرير أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون جنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف الموج.