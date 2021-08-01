سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأحد.. تعرف عليه

محمد الفلاح - الأحد 1 أغسطس 2021

استقر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد 1 أغسطس 2021، في البنك المركزي المصري والبنوك التجارية.



وبقي سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري عند 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك في مصر) استقر سعر الريال السعودي عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وتكرر السعر نفسه في بنك مصر (ثاني أكبر بنك في مصر)، وفي البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر).

ويأتي استقرار العملة بينما تواصل مصر تحقيق أداء جيد على مستوى الاقتصاد.

وحلت مصر في المركز الثالث في قائمة أكبر الاقتصادات العربية بعد السعودية والإمارات وفقا لتقديرات مجلة "فوربس" الشرق الأوسط.

وجاءت مصر في المرتبة الثالثة عربيا في عام 2021، مع توقعات وصول ناتجها المحلي الإجمالي إلى 394.3 مليار دولار مقابل 361.8 مليار دولار في 2020.

من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 2.8% في السنة المالية الماضية 2020/2021 على أن يحقق تعافيا، وينمو بنسبة 5.2% في السنة المالية الجارية 2021/2022.

والعام المالي يبدأ في أول يوليو/تموز ، وينتهي في نهاية يونيو/حزيران من كل عام.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري "تعافيا قويا" خلال العام المالي الجاري 2021 /2022 ، ليصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.2%، بحسب بيان للصندوق صدر بمنتصف شهر يوليو/تموز الجاري.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

وبقي سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري عند 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، زهي نفس أسعار الأمس.

كما استقر متوسط سعر اليورو الأوروبي في مصر لدى البنك المركزي المصري عند 18.59 جنيه للشراء و18.70 جنيه للبيع.

وظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني ثابتا لدى المركزي المصري عند نحو 21.84 جنيه للشراء و21.98 جنيه للبيع.

ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، ثابتا عند 4.260 جنيه للشراء و4.287 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي لدى المركزي المصري 52.01 جنيه للشراء و52.47 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.