شوارع حفر الباطن تختنق بسبب التحويلات المرورية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-01

متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي - حفر الباطن

عبر عدد من المواطنين في محافظة حفر الباطن عن استيائهم من الازدحام المروري الخانق في شوارع المحافظة بسبب كثرة التحويلات، مطالبين الجهات المعنية بوضع حلول عاجلة وسريعة.

مشكلة تحتاج حلول

وقال مضحي بن دغيم: أصبحت الاختناقات المرورية مشاهدة، وازدادت مع قرب عيد الأضحى المبارك، فيشهد السوق القديم إغلاقًا من عدة جهات؛ مما تسبب في ازدحام كبير، ولا بد من إيجاد حل جذري لهذه المشكلة من قِبل إدارة المرور والأمانة.

وبيّن خالد الناصر أن محافظة حفر الباطن تعاني حاليًا من مشكلة في طريق الملك عبدالعزيز الذي يعتبر من الطرق الرئيسية للمحافظة حيث تم إغلاقه بدءًا من طريق الملك خالد وحتى شارع الستين الشمالي؛ مما تسبب ذلك في عزل المحافظة إلى جزأين فأصبحت هناك صعوبة في دخول السوق والخروج منه.

وأضاف الناصر: قدمنا مقترحات للمسؤولين ولكن لم يتم العمل بها، ومن ضمنها فتح تقاطع طريقي هارون الرشيد وطريق مكة المكرمة مع طريق الملك عبدالعزيز وجعلهما مسارَين لحل مشكلة الاختناقات الحاصلة الآن.

تحويلات تعيق المرور

ومن جانيه، قال متابعات الخليج 365 عايد رحيم: لا يخفى على الجميع ما تعانيه محافظة حفر الباطن من هذه التحويلات التي تعيق الحركة المرورية في ظل الكثافة السكانية الهائلة، كما أننا في صدد عودة المدارس حضوريًا، بالإضافة إلى قرب فتح المنفذ البري مع الكويت الذي سيزيد الإقبال على المحافظة.

وفي ذات السياق تواصلت “متابعات الخليج 365” مع المتحدث الرسمي للمرور بالمنطقة الشرقية العقيد منصور الشكرة لأخذ توضيح حول إمكانية دراسة تعديل مسارات الطرق في المحافظة إلا أنه لم يرد على استفسار الصحيفة.

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