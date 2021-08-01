السعودي الفرنسي يربح 1.5 مليار ريال خلال النصف الأول

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن البنك السعودي الفرنسي عن النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في 30-06-2021 “ستة أشهر”، حيث سجل البنك صافي ربح بلغ 1.5 مليار ريال، مقابل تسجيله صافي ربح خلال الفترة المماثلة من العام السابق بلغ 1.1 مليار ريال، بارتفاع 38%.

سبب ارتفاع صافي الربح

وأوضح البنك السعودي الفرنسي، في بيان له، إن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى ارتفاع صافي الدخل وكان السبب الرئيسي هو انخفاض إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 17.4% ويعود ذلك ايضًا الى ارتفاع في إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 0.9%.

ويعود هذا الانخفاض في إجمالي المصاريف التشغيلية الى انخفاض مخصص خسائر الائتمان، والذي قابله ارتفاع جزئي في مصاريف تشغيلية وعمومية وإدارية أخرى، وهذا الارتفاع في إجمالي الدخل التشغيلي يعود الى ارتفاع صافي دخل الأتعاب والعمولات، صافي دخل العمولات الخاصة ودخل المتاجرة، والذي قابله انخفاض جزئي في دخل الصرف الأجنبي والدخل التشغيلي الآخر.

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