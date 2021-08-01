الراجحي يربح 6.9 مليار ريال خلال النصف الأول من 2021

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن مصرف الراجحي عن النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في 30-06-2021 “ستة أشهر”، حيث سجل البنك صافي ربح بلغ 6.9 مليار ريال، مقابل تسجيله صافي ربح خلال الفترة المماثلة من العام السابق بلغ 4.8 مليار ريال، بارتفاع 44%.

ارتفاع صافي الربح

وأوضح مصرف الراجحي، في بيان له، أن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى ارتفاع صافي الدخل نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 25.7% ويعود ذلك بشكل رئيس الى ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من رسوم الخدمات البنكية والدخل من العمليات الأخرى، وقابل ذلك انخفاض الدخل من تحويل العملات الأجنبية.

ارتفاع مصاريف العمليات

وفي المقابل ارتفع اجمالي مصاريف العمليات بنسبة 3.1% نتيجة ارتفاع في مصاريف رواتب ومزايا الموظفين والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى، وقابل ذلك انخفاض مصروف الاستهلاك، بالإضافة الى ارتفاع مخصص خسائر الائتمان من 1،151 مليون ريال الى 1،161 مليون ريال بنسبة 0.9%.

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