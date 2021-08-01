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شكرا لقرائتكم أمطار رعدية على نجران حتى الـ10 مساءً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أمطار رعدية على نجران حتى الـ10 مساءً
مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة
متابعات الخليج 365 - واس
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران ، ومحافظات بدر الجنوب، وخباش، ويدمة.
وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 10مساءً.
توقعات طقس اليوم
وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، ،نجران ،مكة المكرمة ،المدينة المنورة). ورياح نشطة على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية و الجنوبية الغربية تمتد حتى منطقة نجران و أجزاء من منطقة الرياض .
حركة الرياح السطحية
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-32 كم/ساعة. وجنوبية غربية الى غربية على الجزئيين الجنوبي والاوسط بسرعة 15-45/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف على الجزئيين الجنوبي والاوسط ، وحالة البحر متوسط الموج تصل الى مائج على الجزئيين الجنوبي والاوسط.
حالة الخليج العربي
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.
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