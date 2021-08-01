صورة تاريخية لافتتاح أول كلية عسكرية بالمملكة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

وثقت صورة تاريخية نادرة، اليوم الأحد، افتتاح أول كلية عسكرية في المملكة العربية السعودية عام 1955م.

افتتاح أول كلية عسكرية

ونشرت دارة الملك عبدالعزيز، الصورة عبر حسابها الرسمي في “تويتر” حيث رفع الراحل الملك سعود بن عبدالعزيز العلم السعودي في كلية الملك عبدالعزيز الحربية بالرياض.

وعلقت دارة الملك عبدالعزيز، على الصورة بقولها: “بهذا الافتتاح لأول كلية عسكرية انطلق التعليم العالي العسكري إلى ما نشاهده اليوم من تقنية حربية وروح وطنية”.



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