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صورة تاريخية لافتتاح أول كلية عسكرية بالمملكة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-01

صورة تاريخية لافتتاح أول كلية عسكرية بالمملكة

عام 1955 ميلادية

متابعات الخليج 365 - الرياض

وثقت صورة تاريخية نادرة، اليوم الأحد، افتتاح أول كلية عسكرية في المملكة العربية عام 1955م.

افتتاح أول كلية عسكرية

ونشرت دارة الملك عبدالعزيز، الصورة عبر حسابها الرسمي في “تويتر” حيث رفع الراحل الملك سعود بن عبدالعزيز العلم السعودي في كلية الملك عبدالعزيز الحربية بالرياض.

وعلقت دارة الملك عبدالعزيز، على الصورة بقولها: “بهذا الافتتاح لأول كلية عسكرية انطلق التعليم العالي العسكري إلى ما نشاهده اليوم من تقنية حربية وروح وطنية”.

صورة تاريخية لافتتاح أول كلية عسكرية بالمملكة - متابعات الخليج 365

 
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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