محمد بن مسعود - الدمام - تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتستمر حتى 10 مساء نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وخباش، ويدمة). وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ10مساءً. 01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442 09:25 AM تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتستمر حتى 10 مساء تنبيه من حالة أمطار رعدية ورياح نشطة على نجران تنبيه من حالة أمطار رعدية ورياح نشطة على نجران نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وخباش، ويدمة). وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ10مساءً. الكلمات المفتاحية ، تنبيه من حالة أمطار رعدية ورياح نشطة على نجران ،

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