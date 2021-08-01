، إصابات كورونا العالمية تتجاوز 197.33 مليون حالة ،

محمد بن مسعود - الدمام - وصل عدد الوفيات إلى 4 ملايين و370 ألفاً و878 وفاة

تجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا" على مستوى العالم 197.33 مليون نسمة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 4 ملايين و370 ألفاً و878 حالة بحسب إحصاء لـ "رويترز".

وأظهر الإحصاء أنه تم تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.