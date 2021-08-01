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تجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا" على مستوى العالم 197.33 مليون نسمة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 4 ملايين و370 ألفاً و878 حالة بحسب إحصاء لـ "رويترز".
وأظهر الإحصاء أنه تم تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.
01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442 09:27 AM
وصل عدد الوفيات إلى 4 ملايين و370 ألفاً و878 وفاةإصابات كورونا العالمية تتجاوز 197.33 مليون حالة
تجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا" على مستوى العالم 197.33 مليون نسمة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 4 ملايين و370 ألفاً و878 حالة بحسب إحصاء لـ "رويترز".
وأظهر الإحصاء أنه تم تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.
، إصابات كورونا العالمية تتجاوز 197.33 مليون حالة ،
المصدر : الخليج 365
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