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إصابات كورونا العالمية تتجاوز 197.33 مليون حالة

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محمد بن مسعود - الدمام - وصل عدد الوفيات إلى 4 ملايين و370 ألفاً و878 وفاة

تجاوز عدد المصابين بفيروس "" على مستوى العالم 197.33 مليون نسمة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 4 ملايين و370 ألفاً و878 حالة بحسب إحصاء لـ "رويترز".

وأظهر الإحصاء أنه تم تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.

01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442 09:27 AM

وصل عدد الوفيات إلى 4 ملايين و370 ألفاً و878 وفاة

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 197.33 مليون حالة
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

تجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا" على مستوى العالم 197.33 مليون نسمة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 4 ملايين و370 ألفاً و878 حالة بحسب إحصاء لـ "رويترز".

وأظهر الإحصاء أنه تم تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.

الكلمات المفتاحية

، إصابات كورونا العالمية تتجاوز 197.33 مليون حالة ،
المصدر : الخليج 365

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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