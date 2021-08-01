ما هي أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد

محمد الفلاح - الأحد 1 أغسطس 2021

استقرت أسعار الذهب في السعودية، بداية تعاملات اليوم الأحد 1 أغسطس 2021، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للأسواق العالمية.



وسجل جرام الذهب عيار 24 في السعودية 218.59 ريال (58.29 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا بالمملكة) 191.26 ريال (51 دولارا).

أما جرام الذهب عيار 18 فبلغ 163.94 ريال (43.72 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي سجل جرام الذهب عيار 14 في المملكة 127.51 ريال (34 دولارا).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية 6802.50 ريالا ( 1814 دولارا).

كما سجل سعر الجنيه الذهب 1530.10 ريال (408.03 دولار).

تراجعت أسعار الذهب عن أعلى مستوى في أسبوعين الجمعة (ختام تعاملات الأسبوع)، إذ أوقف ارتفاع الدولار موجة صعود المعدن النفيس بعد أن طمأن جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي المستثمرين بأن البنك المركزي لن يحيد عن التيسير النقدي لبعض الوقت.

وكان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.2% إلى 1824.43 دولار للأوقية (الأونصة). ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4% لتسجل 1829.30 دولار.

لكن الذهب مازال بصدد مكاسب أسبوعية، بعد أن بلغ أعلى مستوى في أسبوعين الخميس إثر قول باول إن سوق الوظائف الأمريكية مازالت بحاجة إلى مزيد من التحسن قبل أن يشرع مجلس الاحتياطي في سحب الدعم.

وقال بوب هابركورن، كبير مخططي السوق لدى آر.جيه.أو فيوتشرز، "يبدو الذهب قويا عند هذه المستويات، وكوننا أعلى كثيرا من 1800 دولار وكون مجلس الاحتياطي لم يقل حقا أي شيء يغير مسار مشتريات الأصول أو أي شكل من أشكال رفع الفائدة لمما يزيد السوق قوة".