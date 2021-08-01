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توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد 22 / 12 / 1442هـ، أجواءً حارة نهاراً تميل للحرارة في أول الليل وللاعتدال فجراً على معظم المناطق.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: تظهر بعض السحب بعضها ممطر "بمشيئة الله" على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان وعُمان واليمن.
وتابع: رياح من متوسطة لشبه قوية مثيرة للغبار بين مناطق: المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة والرياض ونجران.
01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442 08:50 AM
قال: رياح من متوسطة لشبه قوية مثيرة للغبار بين المدينة ومكة والرياضطقس أول أيام الأسبوع بتوقيع الحصيني: حار نهاراً ومعتدل فجراً
توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد 22 / 12 / 1442هـ، أجواءً حارة نهاراً تميل للحرارة في أول الليل وللاعتدال فجراً على معظم المناطق.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: تظهر بعض السحب بعضها ممطر "بمشيئة الله" على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان وعُمان واليمن.
وتابع: رياح من متوسطة لشبه قوية مثيرة للغبار بين مناطق: المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة والرياض ونجران.
، طقس أول أيام الأسبوع بتوقيع الحصيني: حار نهاراً ومعتدل فجراً ،
المصدر : الخليج 365
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