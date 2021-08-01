شكرا لمتابعة خبر عن هيئة الترفيه: دخول الفعاليات الترفيهية مقتصر على المحصَّنين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت الهيئة العامة للترفيه أنه ابتداءً من اليوم الأحد سيكون دخول الأنشطة والفعاليات الترفيهية مقتصرًا على المحصنين فقط.

وفي وقت سابق أكدت وزارة الداخلية، بدء إلزامية التحصين المعتمد من وزارة الصحة اليوم الأحد الموافق 1 أغسطس 2021م، في جميع مناطق المملكة.

وكانت وزارة التجارة قد أعلنت عن قرار اشتراط التحصين لدخول مراكز الأنشطة التجارية والمولات والمنشئات التجارية وذلك ابتداءا من اليوم الأحد