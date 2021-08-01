شكرا لمتابعة خبر عن فلكية جدة: تقابل كوكب ‎زحل مع الشمس في سماء الأرض غداً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

قالت الجمعية الفلكية بجدة أن كوكب ‎زحل سيصل إلى ‎التقابل مع الشمس في سماء الأرض يوم الإثنين 02 أغسطس 2021 عند حوالي الساعة التاسعة صباحا بتوقيت المملكة (السادسة صباحا بتوقيت غرينتش) حيث ستكون الأرض بين زحل والشمس، ووجه زحل مضاء بنسبة 100% بنور الشمس وسيكون مشاهدا طوال الليل في أحسن احواله

وأضافت "‏بعد حوالي خمس ساعات من حدوث التقابل سيكون زحل في أقرب مسافة إلى الأرض عند الساعة 02:08 بعد الظهر بتوقيت السعودية ( 11:08 صباحا بتوقيت غرينتش) وسيكون على مسافة 8.9 وحدة فلكية (1,336,706 مليون كيلومتر) ما يعني انه في الواقع ليس في مكان قريب منا في الفضاء مطلقا".

وتابعت "‏كوكب زحل سوف يرصد فوق الأفق الجنوب الشرقي بعد غروب الشمس وبداية الليل حيث سيبدو كنقطة ذهبية للعين المجردة لمعانه (0.1+) - نفس لمعان نجم العيوق - وبالقرب منه كوكب المشتري الساطع، ويصل أعلى نقطة في السماء عند حوالي منتصف الليل وسيغرب في الجنوب الغربي مع شروق الشمس".

وأشارت فلكية جدة إلى أن ‏خلال هذا التقابل ستكون منطقة زحل القطبية الجنوبية مرئية وستميل حلقاته بمقدار 18 درجة باتجاه خط رؤيتنا من الأرض وهي أقل بكثير من أقصى ميل لها البالغ 26 درجة ، والذي كان بين 2016 و 2018.