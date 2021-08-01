شرطة جازان تضبط المتهجِّم على طفل بسكين في ملعب بـ «أبوعريش»

الرياض - محمد عبدالله - نجحت الجهات الأمنية بشرطة منطقة جازان في القبض على شخص متهم بمحاولة ارتكاب جريمة قتل بحق طفل يبلغ من العمر 9 سنوات في ملعب تابع لبلدية محافظة أبوعريش مساء الجمعة.

وجاء هذا الإنجاز الأمني في وقت وجيز بعد ساعات قليلة من نشر «عاجل» لتفاصيل الواقعة.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف الحكمي في تصريح له أن الجهات الأمنية المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر دخل إحدى الساحات بمحافظة أبوعريش بسلاح أبيض، مضيفًا أن إجراءات الاستدلال الأولية أفادت بأن الشخص المقبوض عليه يعاني من اعتلالات نفسية وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه.

وكانت «عاجل» قد كشفت نقلا عن مصادر أنَّ شرطة منطقة جازان ممثلة بشرطة محافظة أبو عريش تلقَّت بلاغًا من أحد المواطنين أفاد فيه بأنّ ابنه «يونس 9 سنوات» قد تعرَّض لاعتداء من شخص يحمل بيده سكينًا وكاد ينهي حياة ابنه داخل ملعب لكرة القدم أثناء وجوده للتدريبات الرياضية اليومية.

وأكَّدت المصادر لـ «عاجل» أن شرطة محافظة أبو عريش فتحت تحقيقًا موسعًا وأخذت تفاصيل الواقعة من الطفل المجني عليه بحضور والده ومن بعض الشهود الذين كانوا موجودين بالموقع وقت وقوع الاعتداء، وتدوين بيانات وأوصاف المعتدي لجهة لتحقيق ليسهل على رجال الأمن الوصول إلى الجاني بسهولة والقبض عليه واتخاذ الإجراءات النظامية والقانونية بحقه.

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