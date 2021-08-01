شكرا لمتابعة خبر عن "الموارد البشرية" تكشف حقيقة تمديد الإجازة الأسبوعية في القطاع الخاص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تداولت في الساعات الماضية، أنباء حول تمديد إجازة العاملين في القطاع الخاص إلى يومين في الأسبوع بدل من يوم واحد.

ومن جانبها كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حقيقة الأمر، موضحة أنه لم يرد شيء في هذا الشأن حتى اللحظة.

وقالت وزارة الموارد البشرية في ردها على أحد الاستفسارات: "لم يردنا حتى تاريخه قرار بشأن تمديد إجازة نهاية الأسبوع إلى يومين للقطاع الخاص، وفي حال صدور القرار بذلك الشأن سيتم الإعلان عنه في الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية".