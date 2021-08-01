شكرا لمتابعة خبر عن فيديو.. لحظة ممارسة باكستاني إيحاءات جنسية وتحرشه بامرأة في بريدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بريدة (صدى):

أثارت واقعة تحرش مقيم باكستاني في بريدة بالقصيم، بامرأة وقيامه بأفعال خادشة للحياء أمام سيارتها، غضبا واسعا، وسط مطالبات بتغليظ العقوبة بحقه.

ولا زال وسم "متحرش بريدة" متصدرا الترند بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث تم تداول المقطع الذي وثقته المتحرش بها، على نطاق واسع، وسط مطالبات بالتشهير بالمتهم، وذلك عقب إعلان شرطة منطقة القصيم، ضبط المتحرش، وإيقافه.

وأظهر المقطع قيام المتهم بحركات وأفعال خادشة للحياء، ومحاولته إجبار الفتاة على فتح باب السيارة، ثم غادر بعد ملاحظة قيامها بتصويره.