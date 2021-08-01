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اليوم.. بدء تطبيق إلزامية التحصين من فيروس كورونا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الداخلية، أنه بدءا من اليوم الأحد الموافق 1 أغسطس، سيتم تطبيق إلزامية التحصين المعتمد من وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا.

يأتي ذلك لدخول جميع الأماكن والمناشط والفعاليات، والمنشآت الحكومية والخاصة، واستخدام وسائل النقل العام.

ويشمل القرار الأنشطة الاقتصادية، والتجارية، والثقافية، والرياضية، والمنشآت الحكومية سواء لأداء العمل أو المراجعة.

وأهابت وزارة الداخلية بالجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، من التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة، وتطهير الأيدي باستمرار، والالتزام بالبروتوكولات المعتمدة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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