شكرا لمتابعة خبر عن اليوم.. بدء تطبيق إلزامية التحصين من فيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الداخلية، أنه بدءا من اليوم الأحد الموافق 1 أغسطس، سيتم تطبيق إلزامية التحصين المعتمد من وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا.

يأتي ذلك لدخول جميع الأماكن والمناشط والفعاليات، والمنشآت الحكومية والخاصة، واستخدام وسائل النقل العام.

ويشمل القرار الأنشطة الاقتصادية، والتجارية، والثقافية، والرياضية، والمنشآت الحكومية سواء لأداء العمل أو المراجعة.

وأهابت وزارة الداخلية بالجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، من التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة، وتطهير الأيدي باستمرار، والالتزام بالبروتوكولات المعتمدة.