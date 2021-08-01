«السياحة»: اقتصار العمل بـ«مرافق الإيواء» على المحصنين.. والتلقيح شرط الدخول للزوار

الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة السياحة، السبت، اقتصار العمل في مرافق الإيواء السياحي، بدءًا من الأحد الموافق الأول من أغسطس على العاملين المحصنين تحصيناً كاملاً بلقاح فايروس كورونا.

وأوضحت وزارة السياحة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه ضمن جهود وزارة السياحة لدعم تعافي القطاع السياحي وتوفير بيئة آمنة صحياً للزوار والعاملين؛ سيقتصر العمل في مرافق الإيواء السياحي بدءًا من الأحد، على العاملين المحصنين تحصيناً كاملاً بلقاح فايروس كورونا.

وأشادت الوزارة بحرص العاملين والمرافق على تحصين أنفسهم، إذ بلغت نسبة العاملين المحصنين قرابة 100%، مشيرة إلى أن الشروط ذاتها تنطبق على الزوار، الذين سيُشترط لدخولهم للمرافق إبراز إثبات الحصول على التطعيم الكامل من تطبيق توكلنا.