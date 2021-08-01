«الأرصاد» عن طقس الأحد: أمطار رعدية وزخات برد على بعض المناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار هطول الأمطار الرعدية الأحد، تكوّن مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، الباحة.

وقال مركز الأرصاد، في تقريره عن حالة طقس الأحد، إن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول امطار رعدية على مرتفعات منطقة نجران وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار إلى استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الافقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية تمتد حتى منطقة نجران وأجزاء من منطقة الرياض.

وحول حالة البحر الأحمر، قال مركز الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-32 كم/ساعة، وجنوبية غربية الى غربية على الجزئيين الجنوبي والاوسط بسرعة 15-45/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى مترين، تصل إلى مترين ونصف على الجزئيين الجنوبي والأوسط.

أما عن حالة الخليج العربي، فقال مركز الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون جنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر.