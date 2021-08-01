عاجل | 134 وفاة بكورونا خلال 10 أيام

سجلت المملكة خلال العشرة أيام الأخيرة 134 حالة وفاة، بعد أن أدى التفاوت في ارتفاع الإصابات اليومية والحالات الحرجة، في زيادة وتيرة ارتفاع الحالات النشطة المسجلة في المملكة، والتي زادت خلال ذات الفترة بنسبة 7%، مسجلة ارتفاعا من 10.666 إلى 11.404 حالة نشطة. وأظهرت البيانات الإحصائية اليومية لوزارة الصحة، تفاوتا في الوفيات اليومية المسجلة بين الفترة من 22/‏7 إلى 31/‏7 بين 10 حالات و15 حالة يومية، في حين سجلت الحالات اليومية تفاوتا بين 1162 و1379 حالة يومية.

زيادة النشطة

وسجلت البيانات تفاوتا في زيادة الحالات النشطة، والتي شهدت أعلى زيادة لها خلال العشرة الأيام الأخيرة، في يوم 28 من الشهر الحالي بزيادة يومية بلغت 2.2%، وبحالات مسجلة بلغت 11,380 حالة نشطة، حيث سجلت في يوم 22 حوالي 10,666 حالة نشطة، لترتفع إلى 10742 في اليوم التالي وبنسبة 0.7 %، لتكمل الارتفاع إلى 10,829 بنسبة 0.8 %، لتعود وترتفع في اليوم التالي إلى 10.847 بنسبة 0.16 %، لتنخفض في اليوم التالي بشكل بسيط لتصل إلى 10,788 بنسبة 0.5 %، لتعود وترتفع إلى 11.136 في اليوم التالي، وبنسبة ارتفاع 3.2 %، لتكمل الارتفاع إلى 11.380بنسبة

2.2 %، قبل أن تعود لتنخفض إلى 11358، بانخفاض بلغ 0.19 %، وتعود لتنخفض إلى 11,355 بنسبة 0.02 %، قبل أن تعود أمس للارتفاع إلى 11.404بنسبة

0.43 %، وهو أعلى عدد يسجل للحالات النشطة خلال الشهر الحالي.

زيادة الحرجة

وسجلت الحالات الحرجة زيادة نسبية، بالتزامن مع ارتفاع النشطة، حيث ارتفعت خلال 10 أيام بنسبة 1.1 % بعد أن سجلت في يوم 22 حوالي 1362 حالة، لترتفع إلى 1383 بنسبة 1.5 %، وتعود لترفع إلى 1385بنسبة 1.68 %، لتكمل الارتفاع إلى 1408 بنسبة 1.66 %، وفي اليوم التالي إلى 1424بنسبة 1.13 % ، لتنخفض بعدها إلى 1419 بنسبة 0.35 %، وتكمل الانخفاض إلى 1409 بنسبة 0.705، ثم تنخفض إلى 1395 بنسبة 1 %، لتستقر حتى أمس عند 1377 حالة حرجة.

الحالات المسجلة خلال 10 أيام

22/7 1162= - 18.2 %

الحرجة= 1362= - 0.88 %

النشطة= 10666= - 2.2 %

الوفيات= 15

23/7= 1247= 7.3 %

الحرجة= 1383= 1.5 %

النشطة= 10742= 0.7 %

الوفيات= 11

24/7= 1256= 0.7 %

الحرجة= 1385= 1.68 %

النشطة= 10829= 0.8 %

الوفيات= 14

25/7= 1194= - 5.2 %

الحرجة= 1408= 1.66 %

النشطة= 10847= 0.16 %

الوفيات= 12

26/7 1252= 4.9 %

الحرجة= 1424= 1.13 %

النشطة= 10788= - 0.5 %

الوفيات= 12

27/7 1379= 10.1 %

الحرجة= 1419= - 0.35 %

النشطة= 11136= 3.2 %

الوفيات= 10

28/7 1334= - 3.4 %

الحرجة= 1409= - 0.70 %

النشطة= 11380= 2.2 %

الوفيات= 11

29/7= 1289= - 3.5 %

الحرجة= 1395= - 1 %

النشطة= 11358= - 0.19 %

الوفيات= 12

30/7 1187= -8.6 %

الحرجة= 1395= 0

النشطة= 11355= - 0.02 %

الوفيات= 14

31/7 1146= - 3.6 %

الحرجة= 1377= - 1.30 %

النشطة= 11404= 0.43 %

الوفيات= 11

مجموع الوفيات

خلال 10 أيام 134

التغير النسبي بالحالات النشطة

خلال 10 أيام= 7 %

التغيير النسبي بالحالات الحرجة خلال 10 أيام= 1.1 %