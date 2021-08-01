11.4 مليارا خسائر حوادث المركبات

بلغت الخسائر المادية لحوادث المركبات 1441 - 1442 نحو 11.454 مليار ريال، وطبقا للمديرية العامة للدفاع المدني فإن عمليات الإطفاء للمركبات بلغت 6106 عمليات، وبلغت عملية الإنقاذ 7598 عملية نجم عنها 1422 وفاة و7044 إصابة.

تطوير الأنظمة

وتمكنت المديرية العامة للدفاع المدني من إطلاق نظام مخصص للوحدات الميدانية يحتوى على إمكانية تحضير العاملين والآليات والمعدات والأسلحة والمنشآت، كذلك إطلاق المكتبة الإلكترونية الميدانية ونظام التدريب على رأس العمل، ونظام اختبار اللياقة البدنية، وقاعدة بيانات للمواد الخطرة، إلى جانب قاعدة بيانات المنشآت الهامة ونظام تقييم الأداء.

نظام فزعة

ومن أجل تطوير قدرات الدفاع المدني وزياده الخبرات لديها تمكنت من تطوير نظام فزعة لاستقبال بلاغات الحوادث التي يباشرها الدفاع المدني، بحيث يمكن ربط أنظمة الإنذار الآلي بحساسات وكواشف الحريق بالمنشآت العامة والحساسة وحتى المساكن الخاصة بنظام يمكنه من إرسال آلي على نظام فزعة بغرفة العمليات، متضمنا بيانات البلاغ وموقعه المسجل سابقا بقاعدة بيانات الخدمة، ليتم تحريك فرق الدفاع المدني اللازمة فورا، كذلك أطلقت خدمه تطبيق عارف، وهو تطبيق يتيح معرفة الآليات والمركبات في الميدان من حيث المرجع أو الصيانة أو أي معلومات تتعلق بها.

منصات للدفاع المدني

جائزة التميز

نظام الاتصال الموحد

نظام الجاهزية

منصة الإنذار الآلي