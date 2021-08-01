محمد الفلاح - الجيش اليمني: غارات للتحالف تكبد الحوثيين خسائر في جبهة رحبة

الأحد 1 أغسطس 2021

أفاد المركز الإعلامي للجيش اليمني، السبت، أن غارات جوية لتحالف دعم الشرعية استهدفت تجمعات وتعزيزات للحوثيين في جبهة رحبة وكبدتهم خسائر بشرية ومادية جسيمة.



وقال المركز على تويتر: "مقاتلات تحالف دعم الشرعية تستهدف بعدة غارات جوية تجمعات وتعزيزات للميليشيا الحوثية في مواقع متفرقة بجبهة رحبة، أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات من عناصر الميليشيا وتدمير عدد من الآليات والمعدات القتالية".

وأضاف أن "قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، تخوض معارك مستمرة لدحر المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، وتكسر هجمات شنتها على مواقع عسكرية في جبهة رحبة جنوب محافظة مأرب".