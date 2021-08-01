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الشرقية.. ضبط 3 مقيمين ومواطن امتهنوا تزييف العملات

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الدمام - شريف احمد - ألقت شرطة المنطقة الشرقية، القبض على (3) مقيمين ومواطن امتهنوا تزييف العملات.

وصَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة الدمام من القبض على (4) أشخاص، مقيمان من الجنسية الفلسطينية، ومقيمة من الجنسية المصرية، ومواطن، في العقدين الثالث والرابع من العمر، امتهنوا تزييف العملات، حيث ضبط بحوزتهم (21,000) ريال مزيفة، ومعدات مستخدمة في التزييف، ومواد مخدرة وممنوعات، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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