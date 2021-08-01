شكرا لقرائتكم خبر عن ديوان «فاء» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صدر حديثًا ديوان «فاء» للشاعرة والفنانة التشكيلية فاطمة يحيى، ويدمج الكتاب الذي يقع في 159 صفحة، بين الشعر والفن التشكيلي، إذ يضم بين دفتيه نصوصا أدبية بالإضافة إلى أربع لوحات فن تشكيلي.

ويضم الكتاب عدة عناوين منها: تناهيد، فض سترها نسيم، شرنقة، نافذة من الطين، البنفسج والتفاحة والباب، بين رحمة الـ«ج» وجحيم الـ«س»، حين أمطرت أمي، خيل كحلي، ما سرته الفناجين، من دمع الرسائل «أدب رسائل»، القميص الأخير، سفر الوريد، توت سام، زمن في حقيبة، جزء عالق بنصف النص.

وعمدت الكاتبة في إصدارها إلى دمج بعض نصوصها برسوماتها في نصوص الهاربة والتفاحة والباب.

وتُعد فاطمة يحيى واحدة من الكاتبات الشابات اللاتي يرسمن شكل الكتابة الإبداعية السعودية في الوقت المعاصر، ولها عدة مشاركات تمثل الفن التشكيلي في المملكة.