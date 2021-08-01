شكرا لقرائتكم خبر عن 11 متبرعا بالدم في حملة «تأهيل الإناث» بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم مركز التأهيل الشامل للإناث بالدمام بالتعاون مع إدارة المختبرات وبنوك الدم بصحة الشرقية، حملة التبرع بالدم بمقر المركز، وذلك بحضور ومتابعة مدير المركز عائشة بنت علي المزيد.

وتهدف الحملة إلى رفع حالة الوعي بأهمية التبرع بالدم لإنقاذ المرضى الذين هم في حاجة ماسَّة إلى نقل الدم، وتعزيز ثقافة فوائد التبرع، كما تهدف إلى تمكين الجميع من التبرع دون الحاجة للذهاب إلى المستشفيات.

واستقطبت الحملة منسوبي ومنسوبات المركز والعاملات في الشركة المشغلة، وبلغ عدد المتبرعين 11 متبرعًا ومتبرعة ممَّن انطبقت عليهم الشروط، فيما بلغ عدد المسجلين 28 متبرعًا ومتبرعة.

وفي ختام الحملة قدمت مدير المركز شهادات الشكر والتقدير لأعضاء الفريق الطبي الذين شاركوا في الحملة، تقديرًا لجهودهم ودورهم في هذا العمل، ولجميع المتبرعين.

ويحمل الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم هذا العام شعار «تبرع بالدم واجعل العالم ينبض بالحياة»، وعليه تم تنظيم هذه الحملة.