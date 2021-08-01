شكرا لقرائتكم خبر عن 453 عاملة لخدمة قاصدات بيت الله الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قامت الوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية النسائية بتقديم مجموعة من الخدمات لقاصدات بيت الله الحرام. وأوضحت الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والخدمية النسائية د. كاميليا الدعدي أن الوكالة المساعدة تقدم خدماتها لقاصدات بيت الله الحرام للموسم الثاني للعمرة من عام 1442هـ في ظل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على سلامة المعتمرات وذلك ضمن منظومة عمل متكاملة تعمل على مدار 24 ساعة.

وأكدت أن ذلك يتم تحت إشراف ومتابعة كوادر بشرية يبلغ عددهن 248 موظفة و453 عاملة، كما يبلغ عدد الآلات للتعقيم والتطهير 34 جهاز تعقيم، وأدوات سقيا زمزم 62 أسطوانة و24 عربة و35 حقيبة لتوزيع ماء زمزم على القاصدات.

وأفادت د. كاميليا بأن الخدمات المتميزة تبدأ بالترحيب بقاصدات بيت الله الحرام وتنظيم دخولهن، وتقديم الخدمات لهن من توفير عبوات ماء زمزم ورفع مستوى التعقيم والنظافة بداخل المصليات والقضاء على كل ما يعيق حركتهن لتمكنهن من أداء مناسكهن بكل يسر وسهولة وطمأنينة.