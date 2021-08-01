شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ رئيس الاتحاد السويسري باليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة إلى رئيس الاتحاد السويسري غاي برملان، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الاتحاد السويسري الصديق اطراد التقدم والازدهار، كما بعث خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية بنين باتريس تالون، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية بنين الشقيق اطراد التقدم والازدهار، كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة إلى رئيس الاتحاد السويسري غاي برملان، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب الاتحاد السويسري الصديق المزيد من التقدم والازدهار، كما بعث سمو ولي العهد برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية بنين، باتريس تالون بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية بنين الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.