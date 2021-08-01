شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات إيوائية عاجلة لمتضرري سيول الجوف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول مساعدات إيوائية عاجلة للمتضررين من كارثة السيول في مديريتي الريان واليتمة بمحافظة الجوف، شملت 220 خيمة و880 بطانية و110 بسط، استفاد منها 1.320 نازحا ومتضررا.

يذكر أن عددا من المحافظات الجنوبية والشرقية شهدت مؤخرا سيولا جارفة أودت بحياة العديد من الأشخاص، وتسببت بخسائر مادية كبيرة، إثر المنخفض الجوي وحالة عدم الاستقرار الجوية التي استمرت أسبوعا كاملا. وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.