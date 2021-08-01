شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 12642 مخالفا لأنظمة الإقامة وأمن الحدود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت الحملات الميدانية المشتركة، التي جرت في مناطق المملكة كافة، خلال أسبوع، 12642 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وأسفرت الحملات، خلال الفترة من 12 / 12 / 1442هـ الموافق 22 / 7 / 2021م حتى 18 / 12 / 1442هـ الموافق 28 / 7 / 2021م، عن ضبط 4180 مخالفًا لنظام الإقامة، و7471 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و991 لنظام العمل، وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 266 شخصًا، 52 % منهم يمنيو الجنسية، و44 % إثيوبيو الجنسية، و4 % جنسيات أخرى.

كما تم ضبط 8 أشخاص لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة، و12 متورطاً في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، بينما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 64539 وافداً مخالفًا، منهم 53777 رجلاً، و10762 امرأة.

وتمت إحالة 48453 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 3352 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 5308 مخالفين. وأكدت وزارة الداخلية أن عقوبات كل مَنْ يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به، كما تعد هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.