شكرا لقرائتكم خبر عن 20 ألف زيارة تضبط 3700 مخالفة في شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة 20137 زيارة ميدانية ضبط خلالها 3755 مخالفة لأنظمة العمل وللإجراءات الاحترازية في مقرات العمل خلال شهر يوليو الماضي. وشملت الزيارات من خلال فرق التفتيش الميداني منشآت القطاع الخاص في مدن ومحافظات المنطقة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل للحد من انتشار فيروس كورونا ، والالتزام بأنظمة وتشريعات الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين، حيث تم توجيه 813 إنذارًا للمنشآت المخالفة. ودعا فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة أصحاب المنشآت إلى ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل.