، "البلطان": تغيير لجنتَيْ الحكام والانضباط يؤكد تناغم اتحاد اللعبة مع ملاحظات ومطالبات الأندية ،

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أشاد رئيس نادي الشباب خالد البلطان بقرار الاتحاد السعودي لكرة القدم حول تغيير لجنتَيْ الحكام والانضباط؛ بما يؤكد تناغم اتحاد اللعبة مع ملاحظات ومطالبات الأندية، ومتانة العلاقة في صناعة قرار مستقبل كرة القدم بكل شفافية وروح جماعية بهدف مصلحة الكرة السعودية، واستثمار مساحة الدعم التاريخية للأندية بشكل صحيح، ومسار مؤسسي واضح.
وأكد البلطان في تصريحات خاصة إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الحميداني كفاءة سعودية قانونية متميزة، ويحظى بقبول عملي، خاصة أنه متمرس من خلال مناصبه القارية والدولية.
وأضاف: "التغيير للأفضل هدف جماعي لكل الأندية. وقناعتي الشخصية بوصفي رئيسًا لنادي الشباب أن اتحاد اللعبة بقيادة ياسر المسحل يسير بشكل جيد جدًّا؛ ونحن راضون عن العمل الذي يقدمونه، ونؤيد إعادة تشكيل لجنة الانضباط برئاسة الحميداني لكفاءته، ونطالب بحل الملاحظات العملية التي تزامنت مع اللجنة السابقة، وقد أوصلناها لاتحاد الكرة بشكل رسمي، ومتأكد أنهم -بما يملكونه من شفافية وروح إيجابية- سيتعاملون مع الملاحظات بشكل ممتاز".
وأشاد البلطان بالتعاون المستمر بين الأندية واتحاد الكرة قائلاً: "نعيش مرحلة تاريخية ذهبية من حيث الدعم والاهتمام الكبير من قِبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ودقة تحديد الأهداف".
وأضاف: "وزارة الرياضة بقيادة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أعطت قوة ودعمًا للأندية لتحقيق الأهداف المرسومة، وتزامن ذلك مع وجود اتحاد كروي بقيادة المسحل الذي يعمل بشكل إيجابي ومُرضٍ لصالح العمل المؤسسي الناجح، ولا بد أن لكل عمل أخطاء، وما نهدف إليه أن نكون يدًا واحدة للمعالجة، ونحن نطبق ذلك فعليًّا؛ لأن بيئة اتحاد الكرة نظيفة".الاتحاد السعودي لكرة القدم
"البلطان": تغيير لجنتَيْ الحكام والانضباط يؤكد تناغم اتحاد اللعبة مع ملاحظات ومطالبات الأنديةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-01
أشاد رئيس نادي الشباب خالد البلطان بقرار الاتحاد السعودي لكرة القدم حول تغيير لجنتَيْ الحكام والانضباط؛ بما يؤكد تناغم اتحاد اللعبة مع ملاحظات ومطالبات الأندية، ومتانة العلاقة في صناعة قرار مستقبل كرة القدم بكل شفافية وروح جماعية بهدف مصلحة الكرة السعودية، واستثمار مساحة الدعم التاريخية للأندية بشكل صحيح، ومسار مؤسسي واضح.
وأكد البلطان في تصريحات خاصة إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الحميداني كفاءة سعودية قانونية متميزة، ويحظى بقبول عملي، خاصة أنه متمرس من خلال مناصبه القارية والدولية.
وأضاف: "التغيير للأفضل هدف جماعي لكل الأندية. وقناعتي الشخصية بوصفي رئيسًا لنادي الشباب أن اتحاد اللعبة بقيادة ياسر المسحل يسير بشكل جيد جدًّا؛ ونحن راضون عن العمل الذي يقدمونه، ونؤيد إعادة تشكيل لجنة الانضباط برئاسة الحميداني لكفاءته، ونطالب بحل الملاحظات العملية التي تزامنت مع اللجنة السابقة، وقد أوصلناها لاتحاد الكرة بشكل رسمي، ومتأكد أنهم -بما يملكونه من شفافية وروح إيجابية- سيتعاملون مع الملاحظات بشكل ممتاز".
وأشاد البلطان بالتعاون المستمر بين الأندية واتحاد الكرة قائلاً: "نعيش مرحلة تاريخية ذهبية من حيث الدعم والاهتمام الكبير من قِبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ودقة تحديد الأهداف".
وأضاف: "وزارة الرياضة بقيادة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أعطت قوة ودعمًا للأندية لتحقيق الأهداف المرسومة، وتزامن ذلك مع وجود اتحاد كروي بقيادة المسحل الذي يعمل بشكل إيجابي ومُرضٍ لصالح العمل المؤسسي الناجح، ولا بد أن لكل عمل أخطاء، وما نهدف إليه أن نكون يدًا واحدة للمعالجة، ونحن نطبق ذلك فعليًّا؛ لأن بيئة اتحاد الكرة نظيفة".
01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
01:20 AM
امتدح قرار اتحاد القدم وقال إن الحميداني كفاءة سعودية قانونية متميزة
أشاد رئيس نادي الشباب خالد البلطان بقرار الاتحاد السعودي لكرة القدم حول تغيير لجنتَيْ الحكام والانضباط؛ بما يؤكد تناغم اتحاد اللعبة مع ملاحظات ومطالبات الأندية، ومتانة العلاقة في صناعة قرار مستقبل كرة القدم بكل شفافية وروح جماعية بهدف مصلحة الكرة السعودية، واستثمار مساحة الدعم التاريخية للأندية بشكل صحيح، ومسار مؤسسي واضح.
وأكد البلطان في تصريحات خاصة إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الحميداني كفاءة سعودية قانونية متميزة، ويحظى بقبول عملي، خاصة أنه متمرس من خلال مناصبه القارية والدولية.
وأضاف: "التغيير للأفضل هدف جماعي لكل الأندية. وقناعتي الشخصية بوصفي رئيسًا لنادي الشباب أن اتحاد اللعبة بقيادة ياسر المسحل يسير بشكل جيد جدًّا؛ ونحن راضون عن العمل الذي يقدمونه، ونؤيد إعادة تشكيل لجنة الانضباط برئاسة الحميداني لكفاءته، ونطالب بحل الملاحظات العملية التي تزامنت مع اللجنة السابقة، وقد أوصلناها لاتحاد الكرة بشكل رسمي، ومتأكد أنهم -بما يملكونه من شفافية وروح إيجابية- سيتعاملون مع الملاحظات بشكل ممتاز".
وأشاد البلطان بالتعاون المستمر بين الأندية واتحاد الكرة قائلاً: "نعيش مرحلة تاريخية ذهبية من حيث الدعم والاهتمام الكبير من قِبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ودقة تحديد الأهداف".
وأضاف: "وزارة الرياضة بقيادة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أعطت قوة ودعمًا للأندية لتحقيق الأهداف المرسومة، وتزامن ذلك مع وجود اتحاد كروي بقيادة المسحل الذي يعمل بشكل إيجابي ومُرضٍ لصالح العمل المؤسسي الناجح، ولا بد أن لكل عمل أخطاء، وما نهدف إليه أن نكون يدًا واحدة للمعالجة، ونحن نطبق ذلك فعليًّا؛ لأن بيئة اتحاد الكرة نظيفة".
، "البلطان": تغيير لجنتَيْ الحكام والانضباط يؤكد تناغم اتحاد اللعبة مع ملاحظات ومطالبات الأندية ،
المصدر : الخليج 365
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