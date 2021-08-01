، الولايات المتحدة تسجِّل 101.171 إصابة جديدة و451 وفاة بكورونا ،

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سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 101.171 إصابة جديدة و451 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 34.926.462، فيما بلغ عدد الوفيات 610.873.أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة تسجِّل 101.171 إصابة جديدة و451 وفاة بكوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-08-01
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 101.171 إصابة جديدة و451 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 34.926.462، فيما بلغ عدد الوفيات 610.873.
01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
01:20 AM
إجمالي الإصابات بلغ 34.926.462 والوفيات 610.873 شخصًا
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 101.171 إصابة جديدة و451 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 34.926.462، فيما بلغ عدد الوفيات 610.873.
، الولايات المتحدة تسجِّل 101.171 إصابة جديدة و451 وفاة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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