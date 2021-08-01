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محمد بن مسعود - الدمام - للمرة الثالثة على التوالي تختار لجنة كأس العالم للتصوير الفوتوغرافي لعام 2021 م المصور الفوتوغرافي السعودي طارق خوجة.
وقال المدرب والمحكم الفوتوغرافي الفنان طارق بن زياد خوجة لـ"الخليج 365": كان شرف لي أن أمثل وطني واختياري من ضمن لجنة تحكيم كأس العالم للسنة الثالثة على التوالي لنقوم بتحكيم المشاركات الفوتوغرافية المقدمة من جميع دول العالم، وكما تم اختيار فريق سعودي مكون من نحو عشرة فوتوغرافيين من عدة تخصصات للدخول في المسابقة وأتمنى لهم الفوز وأن يشرفونا في كأس العالم.
وأضاف أنه الآن تتم الاستعدادات للمشاركة وعلى نهاية السنة الميلادية تتم البداية في الفرز والتحكيم لإعلان النتائج في بداية عام 2022 إن شاء الله.
01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442 01:41 AMللمرة الثالثة على التوالي.."خوجة" يشارك بلجنة تحكيم كأس العالم للتصوير الفوتوغرافي
للمرة الثالثة على التوالي تختار لجنة كأس العالم للتصوير الفوتوغرافي لعام 2021 م المصور الفوتوغرافي السعودي طارق خوجة.
وقال المدرب والمحكم الفوتوغرافي الفنان طارق بن زياد خوجة لـ"الخليج 365": كان شرف لي أن أمثل وطني واختياري من ضمن لجنة تحكيم كأس العالم للسنة الثالثة على التوالي لنقوم بتحكيم المشاركات الفوتوغرافية المقدمة من جميع دول العالم، وكما تم اختيار فريق سعودي مكون من نحو عشرة فوتوغرافيين من عدة تخصصات للدخول في المسابقة وأتمنى لهم الفوز وأن يشرفونا في كأس العالم.
وأضاف أنه الآن تتم الاستعدادات للمشاركة وعلى نهاية السنة الميلادية تتم البداية في الفرز والتحكيم لإعلان النتائج في بداية عام 2022 إن شاء الله.
، للمرة الثالثة على التوالي.."خوجة" يشارك بلجنة تحكيم كأس العالم للتصوير الفوتوغرافي ،
المصدر : الخليج 365
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