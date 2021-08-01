شكرا لمتابعة خبر عن مختص يوضح سبب انخفاض التمويلات العقارية المقدمة من البنوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح أستاذ المالية والاستثمار المساعد في جامعة الملك سعود الدكتور سعيد القحطاني، النتائج المترتبة على ارتفاع أسعار العقار السكني.

وقال القحطاني، إنه نتيجة لارتفاع أسعار العقار السكني، ومع انخفاض القدرة الشرائية للأفراد انخفضت عدد الصفقات المنفذة في القطاع العقاري السكني .

وأضاف: "على سبيل المثال في السوق العقاري الكندي انخفض عدد صفقات العقار السكني إلى 8% تقريبا عن الشهر الماضي وب 25% خلال ال 3 شهور الماضية، وأيضا في السوق العقاري الأمريكي كذلك انخفضت مبيعات المنازل الجديدة إلى 6.6% عن الشهر الماضي و20% تقريباً عن السنة الماضية مع العلم بأن العرض السكني قد تعافى خلال نفس الفترة".

وضرب مثالا إيضا بالسوق العقاري البريطاني، مضيفا: "ومع إنتهاء فترة الإعفاء الضريبي للصفقات العقارية السكنية في نهاية سبتمبر القادم، قد نشاهد إنخفاض في أسعار العقارات كما حدث في عام 2009 بعد إنتهاء نفس البرنامج."

وتابع: "أيضا على المستوى السوق العقاري السعودي انخفضت التمويلات العقارية المقدمة من البنوك بنسبة 48% من شهر مارس الماضي وحتى نهاية مايو".

وأشار أيضا إلى وجود "انخفاض بسيط في المتوسط الشهري المتحرك على 6 شهور في عدد الصفقات المنفذة من بداية شهر مارس الماضي بنسبة 13%، تزامنا مع انخفاض القروض العقارية المقدمة من البنوك".