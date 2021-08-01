بالفيديو.. طبيب نفسي يخلع شماغه على الهواء: يجب على المرء تقبل نفسه

الرياض - محمد عبدالله - خلع الطبيب النفسي حسين آل عماد بخلع شماغه على الهواء خلال لقاء تلفزيوني، لإثبات وجهة نظره بضرورة تقبل المرء لنفسه.

وقال آل عماد، في لقاء مع برنامج «نشرة النهار» بقناة «الإخبارية» إنه يجلس في المنزل بدون شماغ، مبينا أنه يسمع طلبات غريبة من المرضى في عيادته.

وأضاف: أحد المرضى يريد تغيير فمه ليصبح مثل المشهور الذي يحبه، وآخرين يريدون تغيير عيونهم أو حواجبهم، بل أتاني مرة مراجع عمره 17 عامًا يقول إنه يرغب في تغيير أنفه وذقنه، ويعاني من اضطراب تشوه الجسد بسبب المقارنة مع المشاهير.

ووجه الطبيب نصيحة لهؤلاء، قائلا: لا تقارن نفسك بالآخرين، وعش مرتاحا وأقبل نفسك كما أنت.. الفلاتر خادعة، كن كما أنت.. عش بسعادة.