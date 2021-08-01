«النقل»: 3 حالات على «توكلنا» مسموح لهم بدخول كافة المرافق بدءًا من الأحد

الرياض - محمد عبدالله - ألزمت وزارة النقل والخدمات اللوجيستية، كافة منسوبيها والمراجعين والزوار بضرورة أخد لقاح فيروس كورونا، وذلك تزامنًا مع التعليمات الصادرة من الجهات ذات الاختصاص؛ حيث سيكون تلقي لقاح كورونا شرط للدخول إلى مقارها وممارسة الأعمال اليومية.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن ظهور حالة (محصن، محصن جرعة واحدة، محصن متعافى) في تطبيق توكلنا، سيكون شرطًا أساسيًا لدخول جميع المرافق التابعة لمنظومة النقل.

وأضافت الوزارة، أن القرار يأتي في المقام الأول في إطار حرصها على حفظ السلامة العامة لكل مرتادي الوزارة أو منسوبيها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة النقل، في الوقت ذاته أنها ستوفر كافة الخدمات الرقمية المتاحة لكل من لم يستطع تلقي اللقاح.

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