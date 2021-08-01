3 وزارات تستعرض الأحد مستجدات كورونا والمخالفات واشتراط التحصين لدخول المنشآت

الرياض - محمد عبدالله - يعقد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، الأحد، مؤتمرًا صحفيًا خاصًا بمستجدات فيروس كورونا في المملكة.

ويستعرض العبدالعالي، خلال المؤتمر، الأوضاع العالمية لفيروس كورونا المستجد، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاح وأبرز الإحصائيات والخدمات الصحية، كما يتناول أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا بشأن فيروس كورونا.

كما يستعرض العقيد طلال عبدالمحسن الشلهوب، المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، التحديثات الأمنية، مقدما إحصائية بعدد مخالفات الإجراءات الاحترازية.

ويتناول المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن محمد الحسين، خلال المؤتمر، اشتراط التحصين لدخول المنشآت التجارية، ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.