تجهيزات
وينتظر أن تقوم الإدارات التعليمية خلال الأيام المقبلة، بتعقيم وتنظيف المدارس ووضع ملصقات توعوية وتنظيمية، لضمان التباعد بين الطلاب والطالبات عند استلام كتبهم، أو حتى عند العودة لمقاعد الدراسة حضورياً، وهو القرار المعلن حتى الآن من وزارة التعليم، ما لم يتغير بحسب المؤشرات الصحية لفيروس كورونا.
تطعيم
ويستمر الطلاب والطالبات من الفئة العمرية من 12 حتى 18 عامًا في أخذ تطعيم كورونا، ضمن مسارات مخصصة لمنسوبي التعليم والطلاب والطالبات، في مواقع متفرقة، استعداداً للعودة الحضورية العام الدراسي المقبل.
آراء متفاوتة
وبحسب رصد «دوت الخليج» لآراء عدد من الطلاب، قال بعضهم إنهم يتمنون استمرار الدراسة عن بعد، عبر منصة «مدرستي» التعليمية، التي قالوا إنها نجحت نجاحاً باهراً في تلقي الطلاب والطالبات، لدروسهم من المنازل خلال العام الماضي، ولها إيجابيات كثيرة في استخدام التقنية الحديثة في التعليم، بعيداً عن الأساليب التقليدية، فيما خالفهم الرأي طلاب آخرون، وأشاروا إلى أنهم اشتاقوا لزملائهم ولمقاعد الدراسة، وتلقي التعليم حضورياً الذي اعتادوا عليه طوال السنوات، التي سبقت الجائحة.
كانت هذه تفاصيل خبر ترحيل الكتب وتطعيم الطلاب استعدادا للعودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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