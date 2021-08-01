ترحيل الكتب وتطعيم الطلاب استعدادا للعودة

فيما يعود المعلمون والإداريون في المدارس لعملهم بعد نحو 3 أسابيع، أنهت الإدارات التعليمية استعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد، من خلال توزيع الكتب الدراسية والمناهج الجديدة، وتنظيمها في المستودعات استعداداً لترحيلها للمدارس، خلال الأيام المقبلة لتكون جاهزة للتوزيع على الطلاب والطالبات، مع انطلاق العام الدراسي الجديد 1443، الذي سيبدأ في 21 محرم بعودة الطلاب والطالبات في كافة المراحل، على أن يسبقهم المعلمون والمعلمات بأسبوع للدوام في مدارسهم، وتحديداً في 14 محرم.

تجهيزات

وينتظر أن تقوم الإدارات التعليمية خلال الأيام المقبلة، بتعقيم وتنظيف المدارس ووضع ملصقات توعوية وتنظيمية، لضمان التباعد بين الطلاب والطالبات عند استلام كتبهم، أو حتى عند العودة لمقاعد الدراسة حضورياً، وهو القرار المعلن حتى الآن من وزارة التعليم، ما لم يتغير بحسب المؤشرات الصحية لفيروس كورونا.

تطعيم

ويستمر الطلاب والطالبات من الفئة العمرية من 12 حتى 18 عامًا في أخذ تطعيم كورونا، ضمن مسارات مخصصة لمنسوبي التعليم والطلاب والطالبات، في مواقع متفرقة، استعداداً للعودة الحضورية العام الدراسي المقبل.

آراء متفاوتة

وبحسب رصد «دوت الخليج» لآراء عدد من الطلاب، قال بعضهم إنهم يتمنون استمرار الدراسة عن بعد، عبر منصة «مدرستي» التعليمية، التي قالوا إنها نجحت نجاحاً باهراً في تلقي الطلاب والطالبات، لدروسهم من المنازل خلال العام الماضي، ولها إيجابيات كثيرة في استخدام التقنية الحديثة في التعليم، بعيداً عن الأساليب التقليدية، فيما خالفهم الرأي طلاب آخرون، وأشاروا إلى أنهم اشتاقوا لزملائهم ولمقاعد الدراسة، وتلقي التعليم حضورياً الذي اعتادوا عليه طوال السنوات، التي سبقت الجائحة.