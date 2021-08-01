10 تحذيرات جوية لعسير في 12 ساعة وشوارع جازان برك سباحة

تصدرت منطقة عسير التنبيهات والتحذيرات الجوية للمركز الوطني للأرصاد، خلال الـ 12 ساعة الماضية بـ10 تنبيهات، تركزت في الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية الأفقية، تلتها منطقتا نجران ومكة المكرمة بـ 5 تنبيهات لكل منهما، ثم جازان بـ 4، وشملت الحالة الجوية مناطق الرياض والباحة والمدينة المنورة، بتنبيه واحد لكل منطقة، فيما جاء تحذير واحد للمنطقة الشرقية من موجة حارة ترفع درجة الحرارة لأكثر من 48 درجة مئوية.

رياح سطحية

في حين توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، نجران، الباحة، تمتد إلى أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، تمتد حتى منطقة نجران.

ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة، اعتباراً من اليوم إلى الخميس.

وتسببت عاصفة رعدية ماطرة في اشتداد وغزارة أمطار جازان، والتي هطلت على محافظاتها، واستمرت نحو 5 ساعات، وأغرقت الشوارع بعد ارتفاع منسوب المياه بالطرق والأحياء، وسط استنفار الجهات الحكومية، ومتابعة التقلبات الجوية، وتحذير المواطنين من المخاطر.

وفي أبوعريش، تحول شارع الأمير سلطان إلى بركة للسباحة، وسط مخاطر للشباب الذين حولوا أدوات كهربائية لقوارب سباحة وسط عبور المركبات. وفي الدرب تابعت الجهات الأمنية عددا من الطرق التي تضررت من تجمعات المياه.

واستنفرت البلديات جهودها في مكافحة الأمطار، عبر فرق الطوارئ والكوارث، وتمثلت مهامها في نزح تجمعات المياه، وفتح الطرق المتضررة.

إغلاق الطرق

وشهد عدد من المحافظات بمنطقة نجران والمراكز التابعة لها ببدر الجنوب وبعض مراكزها وقراها كالخانق والقرن وعاكفة أمطارا غزيرة مصحوبة بزخات البرد، سالت على إثرها العديد من شعابها وأوديتها كوادي صيحان وكهلان، وأدت إلى إغلاق بعض الطرق ومحاصرة العديد من القرى.

المناطق

عسير

ــــــــــــــ أمطار متوسطة إلى غزيرة

- نشاط في الرياح السطحية - تدني مدى الرؤية - تساقط للبرد - سيول

أبها

- أحد رفيدة

- المجاردة

- النماص - بارق

- بلقرن

- خميس مشيط

- رجال ألمع

- محايل

ــــــــــــــــــــ نجران

- أمطار رعدية

- نشاط في الرياح السطحية - تدني مدى الرؤية

- بدر الجنوب

- ثار

- حبونا

- نجران

- يدمة

ــــــــــــــــــــ جازان

- أمطار رعدية

- الدائر

- الريث

- العيدابي

- فيفا

- هروب

ـــــــــــــــــــــــ مكة المكرمة

- أمطار رعدية

- نشاط في الرياح السطحية - تدني مدى الرؤية

- القنفذة

- الليث

- الأجزاء الساحلية

ــــــــــــــــــــ الرياض

سحب رعدية ممطرة

- السليل

- وادي الدواسر

ـــــــــــــ الباحة

أمطار رعدية

- الباحة

- الحجرة

- العقيق

- القرى

- المخواة

- بلجرشي

- قلوة

ـــــــــــــــــــــ المدينة المنورة

- رياح نشطة - سحب رعدية

- المهد

- وادي الفرع

ــــــــــــــــ الشرقية

موجة حارة

- ارتفاع درجات الحرارة إلى 48°​ أو أكثر

- الجبيل

- الخفجي

- الدمام

- النعيرية