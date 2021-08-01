شكرا لقرائتكم خبر عن «PCR» شرط عبور المسافرين إلى الكويت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأ منفذ الرقعي، اليوم الأحد، في استقبال الراغبين في السفر إلى دولة الكويت، وذلك عقب السماح باستئناف دخول غير الكويتيين إلى البلاد، شريطة تلقي اللقاح المعتمد؛ جرعتين من «فايزر- أسترازينكا - موديرنا»، أو جرعة واحدة من «جونسون آند جونسون».

جراءات وقائية

وتشمل شروط السفر لغير الكويتيين الحصول على شهادة فحص PCR تثبت خلو المسافر من فيروس كورونا، وألا تتجاوز المسحة 72 ساعة من وقت الرحلة، إضافة إلى عدم ظهور أعراض مثل الرشح والعطاس وارتفاع درجات الحراة وغيرها.

بشرى سارة

واستكمل أهالي محافظة حفر الباطن إجراءات وشروط السفر عبر المنفذ، والذي توقف العمل به بسبب جائحة كورونا. وقال مشعل العنزي إن سماح الكويت باستقبال المسافرين بشرى سارة لكثير من الأهالي في الخليج العربي ككل وليس بالمملكة وحدها، وذلك بحكم الروابط الاجتماعية بين شعوب الخليج؛ إذ لا يخفى على الجميع ما أحدثته الجائحة من تعطيل أو تقييد لحركة السفر.

إجراءات وقائية

الأمر ذاته أكده فهد اليتمان، مشيرًا إلى سعادته البالغة بالقرار، وقال إن دخول مواطني الخليج وخروجهم من الكويت يعزز من الحركة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية بين البلدين. وشدد في الوقت ذاته على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية واحترام الأنظمة والاشتراطات المتبعة، للحفاظ على صحة الجميع.