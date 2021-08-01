شكرا لقرائتكم خبر عن قبل عودة الدراسة.. 3 مشاريع طرق بالدمام تواجه «الاختبار المروري» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد عدد من المواطنين، ضرورة إيجاد حلول جذرية لسرعة الاستفادة القصوى من مشروعات الطرق بالدمام، ومنها جسر طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز مع شارع 18، وكذلك مشروع الجسر الممتد في طريق الأمير نايف، الذي يربط حي الجامعيين بحي الواحة، ومشروع طريق الأمير متعب. وأوضحوا أن التأخر يتسبب في أضرار وحوادث جسيمة، إذ أصبح هناك مسار واحد فقط للمرور، وعند وقوع أي حادث، يتوقف الطريق لوقت طويل، وطالبوا بضرورة الانتهاء من المشاريع قبل عودة المدارس، خاصةً أن الطرق ستشهد ازدحامًا شديدًا، وتوقف لوقت طويل، في حال بقاء وضع المشروعات على ما هو عليه حاليًا.

وأعلنت أمانة المنطقة الشرقية، في شهر مايو الماضي، أن نسبة الإنجاز بمشروع جسر الأمير نايف مع سكة الحديد، وصلت إلى 87 %،

وأن افتتاحه سيكون في شهر أغسطس 2021 الجاري، كما أعلنت في وقت سابق من الشهر الماضي، إنجاز 60 % من مشروع جسر طريق الأمير نايف مع شارع 18.

زحام في الذروة الصباحية

أشار المواطن «محمد الغامدي» إلى الزحام الشديد الذي تشهده الطرق، خاصةً في فترة الصباح، ما بين الساعة السادسة إلى التاسعة، وهو ميعاد ذهاب الموظفين إلى أعمالهم.

وأوضح أن الزحام سيزداد بشكل ملحوظ، عند عودة انطلاق المدارس، حال بقي الحال كما هو عليه.

وقال إن الحوادث ازدادت وأصبحت بشكل شبه يومي، مما يؤدي إلى تعطيل حركة السير بالكامل، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع في الطرق الرئيسية، ويجب إنجازها في أسرع وقت، كي تكون حركة المرور انسيابية.

حوادث مرورية متكررة

بين المواطن «محمد الأحمد»، أن طريق الأمير نايف، يشهد ازدحامًا كبيرًا مقابل كلية التربية، بسبب تأخر الانتهاء من مشروع الطريق، وأن هذا التأخير تسبب في حدوث العديد من الحوادث المرورية، نظرًا لضيق الطريق.

وأوضح أن الحوادث تعطل الحركة بشكل كامل، في حال حدوثها، ويكون الازدحام واضحا وبشكل شديد، محذرًا من خطورة الأمر مع عودة الدراسة، وفتح الكليات القريبة، وحتى المدارس، إذ سيشهد الطريق ازدحامًا شديدًا.

وطالب بإنجاز المشروع في أسرع وقت، قبل عودة المدارس، كي لا يكون الخطر أكثر على المركبات، أو حتى الطلاب المشاة العابرين.

تفاقم المشكلة مع عودة الدراسة

قال المواطن «محمد الخضير»: إن تأخر المشروعات على طريق الأمير نايف، يتسبب في الازدحام على الطريق، وإن مرتادي الطريق يأخذون وقتًا طويلًا في الوصول للأماكن التي يستهدفونها، خاصةً أن الطريق أصبح مسارًا واحدًا فقط. وشدد على ضرورة الإسراع في إنجاز المشروع، وأن التأخير فيه قد يتسبب في مشاكل أكبر، خاصةً مع اقتراب عودة المدارس، ووجود الكليات في حي الريان، وبالتالي يجب الإنجاز قبل العودة وبدء الدراسة.

وتابع: إن طريق الأمير نايف يُعتبر شارعًا رئيسيًا، وأحد شرايين مدينة الدمام، التي تربط أحياءها ببعض، لذلك يجب الإسراع بإكمال المشروع والحد من التزاحم.

صعوبة الوصول للوجهات

بين المواطن «حسن عسيري» أن تأخر مشروع طريق الأمير متعب، يتسبب في تزاحم السيارات على الطريق، وتوقف الحركة المرورية لوقت طويل، بسبب ضيق الطريق، وأن هذا الأمر يتسبب في صعوبة وصول الشخص إلى وجهته.

وأضاف: يضطر مرتادو الطريق لسلك طرق أطول، خاصةً أن الطريق أصبح مسارًا واحدًا، وفي جانب الطريق إما حواجز، أو سيارات متوقفة، لذلك في حال حصول أي شيء لأي مركبة، يتوقف الطريق لوقت طويل، إضافةً إلى وقوع حوادث كثيرة بسبب هذا التأخير في المشروع.

ضرر على أصحاب المحلات

أكد المواطن «يوسف بن غانم» أن تعثر مشروع الجسر الرابط بين حي الجامعيين وحي الواحة، يتسبب بمشاكل كثيرة، ويعتبر طريق الأمير شارعًا حيويًا، خاصةً أنه يمتد من الشمال إلى الجنوب.

وأضاف: أصبح الجسر الذي يربط الحيين المذكورين، عائقًا، وتأخر تنفيذه وإنجازه قرابة عشر سنوات أو أكثر، وهذا التأخير يسبب مشاكل في التنقل بين الشمال والجنوب، وكذلك يسبب ازدحامًا شديدًا.

وتابع: إن هذا التأخير في المشروع، يتسبب في ضرر على أصحاب المحلات، خاصةً التي في الجنوب، وأثر عليها تأثيرًا كبيرًا من الناحية الاقتصادية، مؤكدًا أن عودة المدارس ستزيد من نسبة الازدحام في حال بقاء المشاريع متعثرة بهذا الشكل.

وطالب بضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات، وأنه في حال حصل حادث، يتوقف الطريق بشكل كامل بسبب أنه مسار واحد فقط.